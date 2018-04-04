СМИ и соцсети будут проверять на опасный контент

09:04, 04 апреля 2018, ПАИ

Материалы в СМИ и соцсетях начнут проверять на содержание экстремистской и террористической идеологии, а за выявленные нарушения — штрафовать и закрывать. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на замглаву комитета Госдумы по безопасности, единоросса Анатолия Выборного.

Меры могут быть приняты на основе закона «Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму», который будет принят уже этой осенью — на ближайшем заседании Парламентской ассамблеи. Планируется, что «опасный» контент будут вычислять руководители СМИ и специальные «народные дружины», созданные из числа интернет-активистов.

Уполномоченный орган, который утвердит президент либо глава правительства, будет определять какая именно информация подпадет под террористическую или экстремистскую.