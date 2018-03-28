Пожар произошел на Псковском кабельном заводе
4 апреля в 1:42 на Псковском кабельном заводе по улице Алмазной произошел пожар на площади около 20 кв. метров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в щите.
В 2:22 в Псковском районе в деревне Заходы из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи сгорели жилой дом и баня.
В 3:37 в Пскове по улице Островской загорелся двухэтажный дом. Причины пожара выясняются.