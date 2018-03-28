0
10:09
Около 40 нарушителей госграницы задержали псковские пограничники на прошедшей неделе
19:00
Траурное мероприятие в Пскове в память о погибших в Кемерово (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:46
Путин о трагедии в Кемерово: Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается
09:44
Преступная халатность и разгильдяйство стали причинами трагедии в Кемерово, заявил президент
11:45
56 человек погибли при пожаре торгового центра в Кемерово
11:34
По поручению Михаила Ведерникова пострадавшим в ДТП в Стругокрасненском районе оказана вся необходимая медпомощь
10:58
ДТП с автобусом из Белоруссии и ВАЗом в Стругокрасненском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Происшествия

Пожар произошел на Псковском кабельном заводе

4 апреля в 1:42 на Псковском кабельном заводе по улице Алмазной произошел пожар на площади около 20 кв. метров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в щите.

В 2:22 в Псковском районе в деревне Заходы из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи сгорели жилой дом и баня.

В 3:37 в Пскове по улице Островской загорелся двухэтажный дом. Причины пожара выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Около 40 нарушителей госграницы задержали псковские пограничники на прошедшей неделе
28 марта 2018
Около 40 нарушителей госграницы задержали псковские пограничники на прошедшей неделе
Траурное мероприятие в Пскове в память о погибших в Кемерово (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 марта 2018
Траурное мероприятие в Пскове в память о погибших в Кемерово (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Путин о трагедии в Кемерово: Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается
27 марта 2018
Путин о трагедии в Кемерово: Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается 1
Преступная халатность и разгильдяйство стали причинами трагедии в Кемерово, заявил президент
27 марта 2018
Преступная халатность и разгильдяйство стали причинами трагедии в Кемерово, заявил президент
56 человек погибли при пожаре торгового центра в Кемерово
26 марта 2018
56 человек погибли при пожаре торгового центра в Кемерово
По поручению Михаила Ведерникова пострадавшим в ДТП в Стругокрасненском районе оказана вся необходимая медпомощь
23 марта 2018
По поручению Михаила Ведерникова пострадавшим в ДТП в Стругокрасненском районе оказана вся необходимая медпомощь 2
ДТП с автобусом из Белоруссии и ВАЗом в Стругокрасненском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 марта 2018
ДТП с автобусом из Белоруссии и ВАЗом в Стругокрасненском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
7 человек госпитализированы в псковские больницы после ДТП с участием автобуса и ВАЗа
23 марта 2018
7 человек госпитализированы в псковские больницы после ДТП с участием автобуса и ВАЗа

Идет загрузка...