Пожар произошел на Псковском кабельном заводе

09:38, 04 апреля 2018, ПАИ

4 апреля в 1:42 на Псковском кабельном заводе по улице Алмазной произошел пожар на площади около 20 кв. метров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в щите.

В 2:22 в Псковском районе в деревне Заходы из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи сгорели жилой дом и баня.

В 3:37 в Пскове по улице Островской загорелся двухэтажный дом. Причины пожара выясняются.