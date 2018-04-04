Роботов-исследователей запустят на российские пашни

10:28, 04 апреля 2018, ПАИ

Специалисты Минсельхоза работают над программой «Цифровизация сельского хозяйства», которую запустят в 2019 году. Как пишет газета «Известия», в частности, программа предполагает внедрить роботов, которые будут собирать пробы почв.

По словам специалистов, такие исследования позволяют точно определить, сколько нужно внести удобрений и на каких земельных участках, что снизит затраты сельхозпроизводителей и повысит урожайность культур. Кроме того, по программе будут созданы системы учета сельхозземель и отслеживания всех продуктов, производимых аграриями, рассказали «Известиям» в министерстве.

Сейчас в РФ только 10% пашни обрабатывается с применением цифровых систем, а неиспользование новых методов приводит к потере до 40% урожая.