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Общество

Роботов-исследователей запустят на российские пашни

Специалисты Минсельхоза работают над программой «Цифровизация сельского хозяйства», которую запустят в 2019 году. Как пишет газета «Известия», в частности, программа предполагает внедрить роботов, которые будут собирать пробы почв.

По словам специалистов, такие исследования позволяют точно определить, сколько нужно внести удобрений и на каких земельных участках, что снизит затраты сельхозпроизводителей и повысит урожайность культур. Кроме того, по программе будут созданы системы учета сельхозземель и отслеживания всех продуктов, производимых аграриями, рассказали «Известиям» в министерстве.

Сейчас в РФ только 10% пашни обрабатывается с применением цифровых систем, а неиспользование новых методов приводит к потере до 40% урожая.

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