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Дело по факту мошенничеств при получении средств маткапитала на 5 миллионов расследуется в Пскове

В Пскове расследуется уголовное дело в отношении граждан, подозреваемых в мошенничестве при получении выплат и легализации средств, приобретенных противоправным путем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, в период с 2015 по 2016 годы директор коммерческой фирмы привлек к сотрудничеству нескольких женщин, являющихся  держателями государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Он обещал обналичить деньги, используя незаконную схему по получению средств маткапитала под предлогом строительства жилья. Подозреваемые изготовили и предоставили в государственные органы Псковской области поддельные договоры купли-продажи земельных участков, займа для возведения индивидуальных жилых домов и разрешение на строительство. Полученные незаконным путем свыше 5 миллионов рублей легализовывались посредством финансовых операций, осуществляемых директором фирмы, а затем распределялись между сообщниками.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных деяний и выявление других эпизодов противозаконной деятельности фигурантов. За подобные мошеннические действия законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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