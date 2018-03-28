Две поддельные пятитысячные купюры изъяты в Пскове и Великих Луках

09:45, 04 апреля 2018, ПАИ

Полиция в Пскове и Великих Луках в местных финансовых учреждениях 3 апреля изъяла две пятитысячные банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, они поступили в выручке из магазинов. Проводятся проверки.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.