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В Порхове накажут школу за сбор денег с родителей

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения прав детей, в том числе детей-инвалидов, на получение бесплатного общего образования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установили, что с начала 2017-2018 учебного года в 15 классах местного образовательного учреждения (с 1-го по 11-й ) прошли родительские собрания, согласно протоколам которых было решено «оказать добровольное пожертвование в размере 300 рублей с каждого ученика на ремонт школы».

Анализ изученных протоколов, а именно наличие в них идентичных формулировок и формы протокола, фиксирование размера «пожертвования», списочные подписи родителей свидетельствует о завуалированном под добровольное пожертвование сборе денежных средств на нужды образовательного учреждения.

Аналогичные сборы осуществлялись в 2016-2017 учебном году, о чем свидетельствует акт ревизионной комиссии родительского комитета, согласно которому в указанный период поступило добровольных пожертвований на сумму 123894 рублей, которые в соответствии с платежными документами израсходовали на нужды образовательного учреждения: ремонтные работы, установку дверей, настил линолеума, установку окон, приобретение светильников, бумаги, ремонтные работы сервера, приобретение моющих средств для кухни, фильтров, покос травы на территории учреждения и иные работы по благоустройству учреждения.

Однако, как отметили в пресс-службе, в силу требований статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся: организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях.

Согласно пункта 3 части 1 статьи 18 Федерального закона N 131-ФЗ в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципальных районов осуществляют финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений.

В этой связи прокурор района в адрес главы Порховского района внес представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона прокуратура района взяла на контроль. 

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