Определены знаменитости, которые будут читать текст «Тотального диктанта»

11:27, 04 апреля 2018, ПАИ

Телеведущий Михаил Шац прочтет текст «Тотального диктанта» в Красноярске, поэтесса Ирина Астахова — в Иркутске, в Тюмени диктовать будет участник шоу «Студия Союз» на ТНТ Виктор Щетков, а в Таллине — актер Виктор Сухоруков, сообщает РИА Новости.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые она прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.

«Тотальный диктант-2018» пройдёт 14 апреля. Текст международной акции грамотности этого года войдет в новый роман Гузель Яхиной «Дети мои» и будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге.