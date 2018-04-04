День открытых дверей пройдет 7 апреля в Псковском техническом лицее

11:53, 04 апреля 2018, ПАИ

7 апреля в Псковском техническом лицее (Некрасова, дом 9) проведут День открытых дверей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в лицее.

По словам организаторов, потенциальных лицеистов, их друзей и родителей ждут в лицее с утра. Начало в 9:00, регистрация гостей — с 8:00 до 8:55. В программе Дня открытых дверей — экскурсия по учебному заведению и встреча с психологом (для родителей), открытые уроки по различным предметам. Для тех, кто собирается поступать в лицей (школьники 7—9 классов), в этот день в ПТЛ проведут олимпиаду по физике и математике. По её итогам старшеклассники, набравшие большее количество баллов за верно и рационально выполненные задания, могут претендовать на зачисление в 8—10 классы ПТЛ.

Подробнее обо всех событиях Дня открытых дверей в ближайшие дни можно будет узнать также на сайте лицея и по телефонам в Пскове: (8112) 66-06-10, 66-81-35 или 66-81-36.

Напомним, что Псковский технический лицей с 2013 года входит в топ-500 российских школ. Выпускники ПТЛ поступают на бюджетные места ведущих вузов страны, в том числе в МГУ и СПбГУ, в МФТИ, МГТУ имени Баумана, ГУ-ВШЭ, Военно-космическую академию имени Можайского и другие. Традиционно лицеисты становятся дипломантами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, других олимпиад и научных конференций, несколько лет подряд становятся победителями и призёрами конкурса «Ученик года».