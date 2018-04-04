Утвержден порядок оценки эффективности инновационной деятельности в России

12:22, 04 апреля 2018, ПАИ

В России утвержден порядок оценки эффективности использования средств, направляемых государством на поддержку инновационной деятельности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.

«К критериям эффективности использования средств господдержки институтами инновационного развития отнесены, в том числе, соответствие фактически достигнутых институтом инновационного развития результатов инновационной деятельности контрольным показателям (индикаторам, значениям), установленным в соответствующих документах, а также обоснованность планов (прогнозов) института инновационного развития в отношении дальнейшей деятельности с целью полной реализации целей и задач, установленных для этого института», - говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Отмечается, что основная цель новых правил — сформировать единую методологическую базу, основные принципы и критерии оценки эффективности использования средств на инновационную деятельность.