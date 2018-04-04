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Общество

Администрация Псковской области в полном объеме выполнила обязательства по пригородным железнодорожным перевозкам

Администрация Псковской области в полном объеме выполнила обязательства по пригородным железнодорожным перевозкам. Такая информация прозвучала 3 апреля на селекторном совещании в формате видеоконференции под руководством министра транспорта РФ Максима Соколова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Псковскую область представляли заместитель губернатора Александр Кузнецов, и. о. председателя Государственного комитета по транспорту Игорь Сильченков. Министра проинформировали, что на территории Псковской области заключены договоры на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении с АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» на период 2018 — 2020 годы и с АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» на период 2018 года.

Также в ходе доклада была доведена информация о полном выполнении обязательств администрацией области перед перевозчиками по предоставлению субсидий на компенсацию потерь в доходах пригородных пассажирских компаний от государственного регулирования тарифов в соответствии с условиями заключенных в 2017 году договоров. Договоренности по погашению задолженности были достигнуты между врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым и начальником Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Владимиром Голоскоковым на рабочей встрече, которая состоялась в январе.

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