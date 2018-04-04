Андрей Козлов: Вопросы, рассматриваемые на комитете ПАСЗР, имеют практическое применение для регионов

11:38, 04 апреля 2018, ПАИ

В Пскове начал работу постоянный комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. Псковскую область в составе парламентского комитета представляют председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию областного Собрания депутатов Андрей Козлов и Антон Минаков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Среди обсуждаемой проблематики Андрей Козлов выделил вопросы, связанные с рыбохозяйственным комплексом, тарифами на электроэнергию и дотациями сельхозтоваропроизводителям.

«Это те вопросы, которые для регионов имеют практическое значение и будут рассматриваться именно с этой точки зрения», - сказал депутат. Также Андрей Козлов подчеркнул, по его мнению, парламентская ассоциация создана, прежде всего, для совершенствования и корректировки федерального законодательства.

«Наша цель, чтобы и федеральные, и областные законы были применимы к жизни и приносили реальную пользу и бизнесу, и людям», - отметил Андрей Козлов.