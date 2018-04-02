С выставки в Санкт-Петербурге в Псков вернулась картина Николая Рериха «Крик змия»

12:28, 04 апреля 2018, ПАИ

С выставки в Санкт-Петербурге вернулась картина Николая Рериха «Крик змия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Полотно экспонировалось с 5 октября 2017 года по 11 марта в Санкт-Петербургском государственном музее-институте имени семьи Рерихов, где проходила выставка «Величайший интуитивист эпохи». Экспозиция, которую посетили более 5 тысяч человек, была приурочена к 100-летию русской революции. В нее вошли картины Николая Рериха, в которых передано отношение художника к событиям начала ХХ века в стране.

Цель выставки - показать пророческие произведения Рериха разных лет, разбросанные по коллекциям разных музеев, причем некоторые произведения российский посетитель смог увидеть впервые.

Помимо картины из Псковского музея, на выставке были представлены работы художника из фондов Музея Востока, Нижегородского художественного музея, Музея искусств им. А. С. Пушкина, музея-заповедника «Петергоф», Русского музея.

Николай Константинович Рерих (1874-1947) - русский художник, философ, путешественник, общественный деятель. Академик Императорской (Российской) академии художеств (1909). В течение жизни написал около 7 тыс. картин, многие из которых находятся в различных галереях мира, и около 30 томов литературных трудов, включая два поэтических. Автор идеи и инициатор Пакта Рериха, основатель международных культурных движений «Мир через культуру» и «Знамя Мира».

Сейчас картина «Крик змия» снова возвращена в экспозицию в Картинной галерее и доступна для осмотра.