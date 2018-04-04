67-летний пушкиногорец признан виновным в хранении боеприпасов

10:43, 04 апреля 2018, ПАИ

67-летний пушкиногорец признан виновным в незаконном приобретении, хранении и сбыте боеприпасов, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пушкиногорского района.

Летом 2017 года данный пожилой мужчина на своем приусадебном участке в дерене Дедовцы Пушкиногорского района при производстве работ по прокладыванию кабеля откопал боеприпас времен Великой Отечественной войны. Зная об уголовной ответственности за его незаконное приобретение, хранение и сбыт, и имея возможность сдать его добровольно, обратил в свою собственность и хранил на территории своего приусадебного участка.

Затем незаконно передал его двум ранее знакомым несовершеннолетним подросткам. В результате неосторожных действий одного из несовершеннолетних произошел подрыв боеприпаса, подросток получил легкие травмы.

Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.