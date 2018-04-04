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Общество

Проверка индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов началась в соцучреждениях Псковской области

Проверка индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА) началась в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Главное государственное управление социальной зашиты населения.

«Главной целью проверки является забота о подопечных учреждений соцзащиты. У каждого инвалида должна быть разработана своя программа восстановления и социализации, по которой он получает необходимый комплекс социальных услуг и технических средств. Будет проверяться ее соответствие современным требованиям, а также система выполнения», — рассказал начальник отдела организации социального обслуживания граждан Главного государственного управления социальной зашиты населения Псковской области Игорь Восторгов.

Контроль за ИПРА осуществляет межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители ведомства и Главного бюро медико-социальной экспертизы по Псковской области Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации. Члены комиссии посетят дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические и детские дома-интернаты — всего 31 учреждение в муниципальных образованиях области.

Проверка завершится 20 апреля.

Напомним, что ИПРА — это разработанный на основе нормативно-правовых актов медико-социальной экспертизы документ, включающий в себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью реабилитационных мероприятий. В их числе — отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей человека с инвалидностью к выполнению определенных видов деятельности.

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