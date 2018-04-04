0
21:07
О ратных подвигах Александра Невского расскажут молодежные организации жителям Пскова, Гдова и Порхова 5 апреля
19:46
Ледовую разведку реки Великой и Псковского озера провели специалисты аварийно-спасательной службы
16:45
Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области
16:37
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
16:10
Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»
14:48
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
14:33
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
Еще новости
  • Коротко
Общество

Акция «Доброе сердце» пройдет в Пскове 6 и 7 апреля

Ежегодная предпасхальная акция Псковского областного отделения Российского детского фонда «Доброе сердце» пройдет 6 и 7 апреля в гипермаркете «Империал». Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Российского детского фонда, акция проходит уже в одиннадцатый раз, и на ней жители города смогут помочь особенным мальчикам и девочкам из Бобровского детского дома для детей-инвалидов.

На сегодняшний день в этом учреждении проживают около 100 детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет. Все они имеют серьёзные отклонения в развитии. Детский фонд при поддержке волонтеров и отзывчивых жителей города каждую весну проводит акцию с целью сбора средств на приобретение нужных вещей для детей, которым жизненно необходим особый уход: в прошлом году благодаря откликам псковичей у ребят появились новые удобные прогулочные коляски. В этот раз сбор нацелен на подготовку выпускников Бобровского детского дома к самостоятельной жизни. «По достижении совершеннолетия ребята переходят во взрослые психоневрологические интернаты. Но этот переход не всегда происходит быстро - зачастую ребятам приходится на какое-то время остаться один на один со взрослой жизнью. При учреждении есть помещение, которое педагоги хотят переоборудовать в учебную квартиру. Там ребята смогут не только отрабатывать необходимые для взрослой жизни бытовые навыки (уборка, стирка, мытьё посуды), но и проживать некоторое время. Благодаря специализированному помещению и адаптированной образовательной программе выпускникам Бобровского детского дома будет проще вступить во взрослую жизнь и адаптироваться к новым условиям», - рассказали в региональном отделении.

Отмечается, что на протяжении двух дней волонтеры Детского фонда будут рассказывать посетителям гипермаркета о том, как можно поучаствовать в судьбе особенных детей. Свое желание помочь в проведении акции уже выразили более 60 волонтеров: студенты разных факультетов Псковского государственного университета, волонтерский отряд «ИНДИГО» Псковского политехнического колледжа и другие помощники детей. Как всегда, каждый, кто сделает пожертвование, получит в подарок яркую пасхальную открытку, изготовленную специально для акции воспитанниками детских домов и школ-интернатов области. Также на площадке перед торговым центром состоится выступление собак пород сибирский хаски, спрингер-спаниель и американская акита, с которыми все желающие смогут поиграть и сфотографироваться.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О ратных подвигах Александра Невского расскажут молодежные организации жителям Пскова, Гдова и Порхова 5 апреля
04 апреля 2018
О ратных подвигах Александра Невского расскажут молодежные организации жителям Пскова, Гдова и Порхова 5 апреля 1
Ледовую разведку реки Великой и Псковского озера провели специалисты аварийно-спасательной службы
04 апреля 2018
Ледовую разведку реки Великой и Псковского озера провели специалисты аварийно-спасательной службы
Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области
04 апреля 2018
Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области 2
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
04 апреля 2018
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»
04 апреля 2018
Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
04 апреля 2018
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
04 апреля 2018
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
Двукратный чемпион Латвии примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
04 апреля 2018
Двукратный чемпион Латвии примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Идет загрузка...