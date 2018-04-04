Акция «Доброе сердце» пройдет в Пскове 6 и 7 апреля

20:01, 04 апреля 2018, ПАИ

Ежегодная предпасхальная акция Псковского областного отделения Российского детского фонда «Доброе сердце» пройдет 6 и 7 апреля в гипермаркете «Империал». Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Российского детского фонда, акция проходит уже в одиннадцатый раз, и на ней жители города смогут помочь особенным мальчикам и девочкам из Бобровского детского дома для детей-инвалидов.

На сегодняшний день в этом учреждении проживают около 100 детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет. Все они имеют серьёзные отклонения в развитии. Детский фонд при поддержке волонтеров и отзывчивых жителей города каждую весну проводит акцию с целью сбора средств на приобретение нужных вещей для детей, которым жизненно необходим особый уход: в прошлом году благодаря откликам псковичей у ребят появились новые удобные прогулочные коляски. В этот раз сбор нацелен на подготовку выпускников Бобровского детского дома к самостоятельной жизни. «По достижении совершеннолетия ребята переходят во взрослые психоневрологические интернаты. Но этот переход не всегда происходит быстро - зачастую ребятам приходится на какое-то время остаться один на один со взрослой жизнью. При учреждении есть помещение, которое педагоги хотят переоборудовать в учебную квартиру. Там ребята смогут не только отрабатывать необходимые для взрослой жизни бытовые навыки (уборка, стирка, мытьё посуды), но и проживать некоторое время. Благодаря специализированному помещению и адаптированной образовательной программе выпускникам Бобровского детского дома будет проще вступить во взрослую жизнь и адаптироваться к новым условиям», - рассказали в региональном отделении.

Отмечается, что на протяжении двух дней волонтеры Детского фонда будут рассказывать посетителям гипермаркета о том, как можно поучаствовать в судьбе особенных детей. Свое желание помочь в проведении акции уже выразили более 60 волонтеров: студенты разных факультетов Псковского государственного университета, волонтерский отряд «ИНДИГО» Псковского политехнического колледжа и другие помощники детей. Как всегда, каждый, кто сделает пожертвование, получит в подарок яркую пасхальную открытку, изготовленную специально для акции воспитанниками детских домов и школ-интернатов области. Также на площадке перед торговым центром состоится выступление собак пород сибирский хаски, спрингер-спаниель и американская акита, с которыми все желающие смогут поиграть и сфотографироваться.