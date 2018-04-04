Пскович украл продукты из магазина на Рижском проспекте
В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в хищении из магазина.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о сигнале «Тревога» из магазина на Рижском проспекте. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 28-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты питания.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.