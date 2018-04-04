Двукратный чемпион Латвии примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

13:06, 04 апреля 2018, ПАИ

Пилот из Латвии Арнис Микельсонс подал заявку на участие в 23-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МВВвВЛ-2018.

В Великие Луки Арнис Микельсонс приедет со своей командой, а в небо поднимется на желто-зеленом аэростате «Элви». Несмотря на то, что воздухоплаванием Арнис Микельсонс занялся в 35 лет, на его счету солидный стаж налета и участие во многих чемпионатах и фестивалях разных государств. У себя на родине, в Латвии, он является двукратным чемпионом страны по воздухоплаванию и основоположником воздухоплавательной династии: его старшая дочь Анци с 16 лет пилотирует аэростат.

Отмечается, что на данный момент заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках подали шесть пилотов. Регистрация участников продлится до 27 апреля включительно.

Напомним, что 23-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 10 по 16 июня. Организаторами встречи выступают администрация Псковской области и Великие Луки, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области. Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей является ПАО «Газпром».