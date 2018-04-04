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Общество

4-й медицинский форум проходит в Пскове

4 апреля в Пскове начал работу четвертый медицинский форум «Актуальные вопросы лечебной практики. Тареевские чтения», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В работе форума принимают участие представители Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации, региональной общественной организации «Медицинская палата», преподаватели и студенты ПсковГУ и ведущих медицинских университетов и учреждений страны.

В течение двух дней участники обсудят актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов, в том числе вопросы инфекционной патологии, эпидемиологии и дерматовенерологии, а также современные аспекты педиатрии и неонатологии.

В программу форума вошло обсуждение новых требований системы непрерывного медицинского образования в России и путей развития сестринского дела.

Форум «Актуальные вопросы лечебной практики. Тареевские чтения» посвящен уроженцу Пскова, академику Академии медицинских наук СССР, одному из основоположников советской нефрологии, гепатологии, ревматологии и паразитологии Е. М. Тарееву.

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