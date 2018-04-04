Александр Котов: Развитие аграрной отрасли в Псковской области – не случайные статистические показатели двух-трёх лет, а устойчивая тенденция

11:56, 04 апреля 2018, ПАИ

«Сельское хозяйство – одна из основных отраслей экономики нашего региона. Так исторически сложилось, и я могу с удовлетворением отметить, что аграрная отрасль активно развивается – это не случайные статистические показатели двух-трёх лет, а устойчивая тенденция», - заявил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов на заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу, 4 апреля, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Александр Котов поприветствовал участников заседания и рассказал о регионе. «Я рад приветствовать вас на нашей древней псковской земле. Наша территория приграничная, и это положение накладывает определённый отпечаток на все сферы нашей жизни - много проблем, связанных с границей и транзитом. Но, в целом, и экономика, и социальная сфера, и культура не многим отличаются от других субъектов Северо-Запада», - отметил он.

«Именно схожесть наших регионов позволила объединиться в парламентскую ассоциацию и эффективно использовать этот инструмент для решения общих вопросов», - подчеркнул спикер облсобрания.

Александр Котов отметил, что в регионе был сделан серьёзный скачок по производству мяса, и сегодня Псковская область готова кормить свининой не только жителей региона, но и выйти на другие российские и зарубежные рынки.

Также председатель областного Собрания рассказал коллегам об историческом и культурном наследии псковской земли. «За короткое время сложно составить полное впечатление о нашем регионе, но я надеюсь, что познакомившись с нашей областью, вам захочется приехать сюда ещё раз, а мы вас с удовольствием встретим», - сказал он. Спикер пожелал парламентариям успешной работы, отметив, что рассматриваемые вопросы имеют актуальное значение для регионов.

Председатель постоянного комитета ПАСЗР, заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Юрий Сердюк поблагодарил Александра Котова за приём и вручил подарок от архангельских парламентариев с пожеланиями о развитии Псковской области.

Юрий Сердюк назвал вопросы, включённые в повестку дня, важными и актуальными. Он выразил надежду на то, что в ходе заседания удастся обобщить мнения представителей государственной власти и специалистами и выработать решения по актуальным проблемам.

Напомним, в Пскове проходит заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу, в котором участвуют законодатели Архангельской, Калининградской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Псковской областей, Республики Карелия, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. Псковскую область в составе комитета представляют председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию областного Собрания депутатов Андрей Козлов и Антон Минаков. В качестве приглашенных гостей в работе комитета участвуют спикер областного Собрания Александр Котов, вице-спикер Виктор Остренко, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Пётр Алексеенко.