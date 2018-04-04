Энергосберегающими светильниками осветят Порхов

12:13, 04 апреля 2018, ПАИ

В Псковской области стартует пилотный проект по замене устаревших приборов уличного освещения современным светотехническим оборудованием в муниципальных образованиях региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственный комитет по тарифам и энергетике.

Реализация проекта осуществляется в рамках договоренности о сотрудничестве, достигнутой между врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым и генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

Отмечается, что первым муниципалитетом, где будут установлены новые энергосберегающие светильники, станет Порхов. Планируется поменять более 150 ртутных светильников на ламповые. Новые фонари с зеркальным освещением имеют высокий светотехнический КПД. Это значит, что освещенность будет выше, а энергетические затраты, напротив, снизятся, пояснили специалисты.

Поставит оборудование холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». Первая партия прибудет в районный центр уже в апреле. Планируется, что установка приборов уличного освещения будет осуществляться силами муниципалитета. В администрации Порхова рассчитывают, что первым делом новые светильники появятся на центральных улицах и перекрестках районного центра.

В случае успешности пилотный проект будет распространен на другие муниципалитеты Псковской области.

Добавим, что в рамках Петербургского международного экономического форума, который состоится в мае, планируется подписание соглашения о намерениях между администрацией Псковской области и государственной корпорацией «Ростех».