1
14:48
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
14:33
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
13:06
Двукратный чемпион Латвии примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
11:56
Александр Котов: Развитие аграрной отрасли в Псковской области – не случайные статистические показатели двух-трёх лет, а устойчивая тенденция
11:05
Проверка индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов началась в соцучреждениях Псковской области
09:41
Жизнь без антракта: часть 1-я
09:31
Учения на объектах с массовым пребыванием людей стартуют в Псковской области
Еще новости
Общество

Энергосберегающими светильниками осветят Порхов

В Псковской области стартует пилотный проект по замене устаревших приборов уличного освещения современным светотехническим оборудованием в муниципальных образованиях региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственный комитет по тарифам и энергетике.

Реализация проекта осуществляется в рамках договоренности о сотрудничестве, достигнутой между врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым и генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

Отмечается, что первым муниципалитетом, где будут установлены новые энергосберегающие светильники, станет Порхов. Планируется поменять более 150 ртутных светильников на ламповые. Новые фонари с зеркальным освещением имеют высокий светотехнический КПД. Это значит, что освещенность будет выше, а энергетические затраты, напротив, снизятся, пояснили специалисты.

Поставит оборудование холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». Первая партия прибудет в районный центр уже в апреле. Планируется, что установка приборов уличного освещения будет осуществляться силами муниципалитета. В администрации Порхова рассчитывают, что первым делом новые светильники появятся на центральных улицах и перекрестках районного центра.

В случае успешности пилотный проект будет распространен на другие муниципалитеты Псковской области.

Добавим, что в рамках Петербургского международного экономического форума, который состоится в мае, планируется подписание соглашения о намерениях между администрацией Псковской области и государственной корпорацией «Ростех».

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
04 апреля 2018
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
04 апреля 2018
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
Двукратный чемпион Латвии примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
04 апреля 2018
Двукратный чемпион Латвии примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
Александр Котов: Развитие аграрной отрасли в Псковской области – не случайные статистические показатели двух-трёх лет, а устойчивая тенденция
04 апреля 2018
Александр Котов: Развитие аграрной отрасли в Псковской области – не случайные статистические показатели двух-трёх лет, а устойчивая тенденция
Проверка индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов началась в соцучреждениях Псковской области
04 апреля 2018
Проверка индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов началась в соцучреждениях Псковской области
Учения на объектах с массовым пребыванием людей стартуют в Псковской области
04 апреля 2018
Учения на объектах с массовым пребыванием людей стартуют в Псковской области
Проект «Инклюзивная профориентация» стартовал в Пскове
03 апреля 2018
Проект «Инклюзивная профориентация» стартовал в Пскове
Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ
03 апреля 2018
Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ

Идет загрузка...