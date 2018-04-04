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Общество

До +15 градусов ожидается в Псковской области 5 апреля

5 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днем - от +10 до +15.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 5-10 метра в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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