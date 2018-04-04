До +15 градусов ожидается в Псковской области 5 апреля
5 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днем - от +10 до +15.
Будет дуть ветер южного направления со скоростью 5-10 метра в секунду. Атмосферное давление - низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.