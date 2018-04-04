В День компании работнику «Псковэнерго» вручат высокую награду в Кремле

12:05, 04 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 4 апреля, исполняется 5 лет ПАО «Россети». Генеральный директор компании Павел Ливинский поздравил многотысячный коллектив специалистов отрасли, отметив высокие профессиональные компетенции современных энергетиков, нацеленность на результат и готовность к внедрению самых передовых решений. Руководитель холдинга подчеркнул, что основой новой Стратегии развития компании до 2030 года является цифровизация электросетей, и это направление получило поддержку руководителей государства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании, по случаю торжественного мероприятия сегодня вечером будет проходить церемония вручения наград лучшим работникам ПАО «Россети» в Москве, в зале Государственного Кремлевского Дворца. Среди тех, кому будут вручены награды, ведущий инженер службы подстанций филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Николай Макаров. Он удостоен почетного звания «Ветеран электросетевого комплекса».

Более 36 лет Николай Макаров трудится в «Псковэнерго», обеспечивая надежную работу оборудования четырех десятков высоковольтных подстанций в Бежаницком, Локнянском, Новоржевском, Пушкиногорском, Порховском, Дедовичском и Дновском районах. Своим многолетним опытом и мастерством Николай Макаров щедро делится с молодыми специалистами. Ранее он был отмечен Благодарностью Министерства промышленности и энергетики России, Почетными грамотами МРСК Северо-Запада и администрации Бежаницкого района.

Публичное акционерное общество «Россети» (ПАО «Россети») обеспечивает электроснабжение потребителей в 80 регионах России и является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 496 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 773 ГВА. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216 тыс. человек.