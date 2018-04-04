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Общество

О диетах и правильном питании смогут узнать псковичи 5 апреля в областной библиотеке

5 апреля в 16:00 в актовом зале областной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) состоится очередное занятие для слушателей Школы Сердечной Достаточности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, темой обсуждения станет: «Лишний вес. Как избавиться от обузы?». Посетителям занятий расскажут о разных диетах, об обмене веществ, о правильном пищевом поведении и привычках, их значении.

Занятие проведет врач-кардиолог Псковской городской больницы Жанна Шлосберг.

Гость встречи также станет врач-диетолог Татьяна Егорова, которая расскажет о принципах правильного питания и ответит на вопросы присутствующих.

Вход свободный. Расписание занятий можно узнать по телефону: 72-84-06.

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