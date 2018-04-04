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Политика

Совместное заседание комиссий Парламентского Собрания состоится в Великих Луках 10 апреля

10 апреля в Великих Луках пройдет совместное заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту, Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике, Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В мероприятиях примут участие председатель комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту, член Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, председатель Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Сергей Калашников, председатель Постоянной комиссии Совета республики Национального собрания Беларуси Алла Бодак, депутат Госдумы от Псковской области, член комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту Александр Козловский, а также представители Минэкономразвития и Минпромторга РФ, министерства экономики Беларуси, Счетной палаты РФ, министерства иностранных дел Беларуси и других министерств и ведомств.

В ходе заседания депутаты рассмотрят вопросы совершенствования нормативно-правовой базы Союзного государства в сфере регулирования разработки и реализации союзных программ и проектов, обсудят вопросы собственности, созданной или приобретенной за счет средств бюджета Союзного государства.

Кроме того, 10 апреля состоится заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту. На заседании в качестве одного из центральных будет рассмотрен вопрос о гармонизации законодательства Беларуси и Российской Федерации в торгово-экономической сфере. Совместно с представителями профильных министерств и ведомств Беларуси и Российской Федерации, постоянного Комитета Союзного государства будут обсуждены проблемные вопросы в сфере обеспечения равных условий субъектам хозяйствования Беларуси и России, которые препятствуют свободной торговле между двумя странами. Также парламентарии заслушают информацию о ходе работы по проведению мониторинга исполнения положений договора о создании Союзного государства и сравнительно-правового анализа законодательства Беларуси и России.

В рамках визита делегация Парламентского Собрания планирует ознакомиться с великолукским промышленным производством и провести рабочую встречу с руководством города.  

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