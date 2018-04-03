0
21:07
Александр Кузнецов: «Псковавиа» сохранил летный сертификат, однако его действие специально временно приостановлено
09:17
На 1,5% упадут ставки по ипотеке в России
17:01
Марина Борисенкова: Михаил Ведерников активно защищает интересы Псковской области
16:04
Андрей Козлов о поступлениях в региональный бюджет: 1,5 млрд рублей в начале года - это замечательно
15:50
Александр Котов: Расходы бюджета Псковской области практически вышли на уровень прошлого года
15:21
Обращение в Правительство о ситуации в молочной отрасли поддержали депутаты Псковской области
14:26
Инвестиции в здравоохранение помогут повысить продолжительность жизни псковичей до 80 лет - Михаил Ведерников
Еще новости
Экономика

Центр оценки квалификаций и детский технопарк планируется открыть в Псковской области

Центр оценки квалификаций в области электроэнергетики и детский технопарк планируется открыть в Псковской области. Об этом сообщила директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова на пресс-конференции 4 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, также в список задач включено открытие Инжинирингового центра, который наряду с Центром оценки квалификаций будет сертифицировать специалистов в конкретных областях. «Это работа на перспективу, но мы партнерам уже предлагаем этим заниматься», - отметила Инна Андреянова. Она добавила, что открытие детского технопарка в рамках электротехнического кластера необходимо для того, чтобы заниматься профориентационной работой с младших классов.

Директор Института непрерывного образования отметила, что в ПсковГУ организована инженерная лаборатория для школьников, проводятся интерактивные занятия, ребята посещают экскурсии в ОЭЗ «Моглино». Реализуются проекты для студентов – ведется подготовка кадров для оборонно-промышленного комплекса, менеджеров-управленцев. Работу по внедрению национальной системы квалификаций университет начал заранее. «Наш регион включен в перечень пилотных», - напомнила Инна Андреянова.  

Руководитель Центра инноваций Промышленного электротехнического кластера Псковской области, доцент технических наук, заведующий кафедрой «Электропривод и системы автоматизации» ПсковГУ, начальник управления научно-исследовательской деятельности Игорь Плохов рассказал о работе возглавляемого им учреждения. Так, Центр инноваций создан для проведения совместных научно-технических разработок с предприятиями электротехнического кластера и ОЭЗ «Моглино», а также для улучшения кадрового инженерного потенциала региона. По словам Игоря Плохова, необходимо в сотрудничестве с предприятиями выработать некоторые специализированные программы обучения студентов, организуя учебные группы, которые будут целенаправленно готовить к производственной деятельности на предприятиях. Он пояснил, что студенты в результате будут тратить меньше времени на освоение на предприятии, будут более квалифицированными. «Мы узнаем на заводах их потребности в специалистах той или иной узкой направленности, выявляем их заинтересованность в совместных научных разработках», - добавил спикер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Кузнецов: «Псковавиа» сохранил летный сертификат, однако его действие специально временно приостановлено
03 апреля 2018
Александр Кузнецов: «Псковавиа» сохранил летный сертификат, однако его действие специально временно приостановлено 6
На 1,5% упадут ставки по ипотеке в России
30 марта 2018
На 1,5% упадут ставки по ипотеке в России
Марина Борисенкова: Михаил Ведерников активно защищает интересы Псковской области
29 марта 2018
Марина Борисенкова: Михаил Ведерников активно защищает интересы Псковской области 6
Андрей Козлов о поступлениях в региональный бюджет: 1,5 млрд рублей в начале года - это замечательно
29 марта 2018
Андрей Козлов о поступлениях в региональный бюджет: 1,5 млрд рублей в начале года - это замечательно 1
Александр Котов: Расходы бюджета Псковской области практически вышли на уровень прошлого года
29 марта 2018
Александр Котов: Расходы бюджета Псковской области практически вышли на уровень прошлого года
Обращение в Правительство о ситуации в молочной отрасли поддержали депутаты Псковской области
29 марта 2018
Обращение в Правительство о ситуации в молочной отрасли поддержали депутаты Псковской области
Инвестиции в здравоохранение помогут повысить продолжительность жизни псковичей до 80 лет - Михаил Ведерников
29 марта 2018
Инвестиции в здравоохранение помогут повысить продолжительность жизни псковичей до 80 лет - Михаил Ведерников 4
Мобильный интернет-трафик в Псковской области продолжает расти, а самая «трафиковая» базовая станция – на улице Некрасова
29 марта 2018
Мобильный интернет-трафик в Псковской области продолжает расти, а самая «трафиковая» базовая станция – на улице Некрасова

Идет загрузка...