30 млн рублей планируется потратить на закупку оборудования для инжинирингового центра ПсковГУ

13:04, 04 апреля 2018, ПАИ

30 млн рублей планируется потратить на закупку оборудования для инжинирингового центра Псковского государственного университета, на котором будут обучаться студенты. Об этом сообщил проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности ПсковГУ Владимир Микушев на пресс-конференции 4 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Он добавил, что сейчас главным партнёром центра выступает Завод электротехнического оборудования.

По словам Владимира Микушева, ПсковГУ для подготовки готовых специалистов должен будет открыть группы и подгруппы интенсивного обучения, где знания будут даваться за рамками учебного плана. Он также отметил, что для решения данной задачи необходимо вовлечь преподавателей в региональную промышленную тематику. «Так мы сможем выполнить задачу целевой подготовки кадров. Поэтому наш основной стратегический проект - Центр инноваций», - уточнил Владимир Микушев.

Кроме того, он напомнил, что существует программа стратегического развития ПсковГУ до 2021 года как опорного вуза. «Главный проект - проект для промышленности региона, то есть развитие инженерного образования в университете», - отметил Владимир Микушев.

Он подчеркнул, что регион связывает большие надежды с локомотивами роста промышленности, которыми в настоящее время являются - электротехнический кластер (полтора десятка предприятий) и ОЭЗ «Моглино». При этом выступающий напомнил, что появление локомотивов роста приводит к тому, что обостряется кадровый кризис, кризис специалистов. «Предприятия-локомотивы имеют устойчивый заказ на кадры. У них нет времени на доучивание выпускника после вуза. В результате специалистов просто перекупают на других предприятиях», - пояснил Владимир Микушев.

Он добавил, что в дальнейшем предполагается, что работодатели, которые сделали ПсковГУ заказ на специалистов определённого профиля, будут выплачивать обучающимся по этим направлениям студентам дополнительные стипендии.