30 млн рублей планируется потратить на закупку оборудования для инжинирингового центра ПсковГУ
30 млн рублей планируется потратить на закупку оборудования для инжинирингового центра Псковского государственного университета, на котором будут обучаться студенты. Об этом сообщил проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности ПсковГУ Владимир Микушев на пресс-конференции 4 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Он добавил, что сейчас главным партнёром центра выступает Завод электротехнического оборудования.
По словам Владимира Микушева, ПсковГУ для подготовки готовых специалистов должен будет открыть группы и подгруппы интенсивного обучения, где знания будут даваться за рамками учебного плана. Он также отметил, что для решения данной задачи необходимо вовлечь преподавателей в региональную промышленную тематику. «Так мы сможем выполнить задачу целевой подготовки кадров. Поэтому наш основной стратегический проект - Центр инноваций», - уточнил Владимир Микушев.
Кроме того, он напомнил, что существует программа стратегического развития ПсковГУ до 2021 года как опорного вуза. «Главный проект - проект для промышленности региона, то есть развитие инженерного образования в университете», - отметил Владимир Микушев.
Он подчеркнул, что регион связывает большие надежды с локомотивами роста промышленности, которыми в настоящее время являются - электротехнический кластер (полтора десятка предприятий) и ОЭЗ «Моглино». При этом выступающий напомнил, что появление локомотивов роста приводит к тому, что обостряется кадровый кризис, кризис специалистов. «Предприятия-локомотивы имеют устойчивый заказ на кадры. У них нет времени на доучивание выпускника после вуза. В результате специалистов просто перекупают на других предприятиях», - пояснил Владимир Микушев.
Он добавил, что в дальнейшем предполагается, что работодатели, которые сделали ПсковГУ заказ на специалистов определённого профиля, будут выплачивать обучающимся по этим направлениям студентам дополнительные стипендии.