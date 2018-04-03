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Экономика

ПсковГУ повышает привлекательность региона и создаёт для инвесторов новые возможности, уверен Олег Бедских

Псковский государственный университет позволяет повышать инвестиционную привлекательность региона и создавать для инвесторов новые возможности, заявил заместитель директора по финансам и экономики ОЭЗ «Моглино» Олег Бедских на пресс-конференции 4 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Олега Бедских, задача Центра инноваций Промышленного электротехнического кластера Псковской области - транслировать возможности на нынешних и будущих инвесторов. Он отметил, что инвестор на прединвестиционной стадии имеет время для формулирования кадровых потребностей.

Замдиректора «Моглино» добавил, что вопрос о кадрах регулярно озвучивается со стороны инвесторов. «А у нас есть время, возможности и инфраструктура, которые позволяют подготовить высококвалифицированные инженерные кадры. Задача инвестора - сформулировать запрос», - подчеркнул он.

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