0
21:07
О ратных подвигах Александра Невского расскажут молодежные организации жителям Пскова, Гдова и Порхова 5 апреля
19:46
Ледовую разведку реки Великой и Псковского озера провели специалисты аварийно-спасательной службы
16:45
Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области
16:37
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
16:10
Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»
14:48
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
14:33
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
Еще новости
Общество

О вреде наркотиков рассказали полицейские псковским школьникам

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2018» встретились с учащимися «Центра образования «Подросток» и провели открытый урок для учащихся 9 класса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В ходе встречи сотрудники УКОН УМВД рассказали об опасности вовлечения в совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, о негативных последствиях незаконного потребления наркотиков, существующей административной и уголовной ответственности за участие в их незаконном обороте.

В завершение, ученикам продемонстрировали антинаркотический ролик. Ребята также поучаствовали в диалоге, задали вопросы, касающиеся складывающееся наркоситуации на территории региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О ратных подвигах Александра Невского расскажут молодежные организации жителям Пскова, Гдова и Порхова 5 апреля
04 апреля 2018
О ратных подвигах Александра Невского расскажут молодежные организации жителям Пскова, Гдова и Порхова 5 апреля 1
Ледовую разведку реки Великой и Псковского озера провели специалисты аварийно-спасательной службы
04 апреля 2018
Ледовую разведку реки Великой и Псковского озера провели специалисты аварийно-спасательной службы
Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области
04 апреля 2018
Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области 2
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
04 апреля 2018
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»
04 апреля 2018
Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
04 апреля 2018
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
04 апреля 2018
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
Двукратный чемпион Латвии примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
04 апреля 2018
Двукратный чемпион Латвии примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Идет загрузка...