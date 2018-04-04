О вреде наркотиков рассказали полицейские псковским школьникам

22:45, 04 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2018» встретились с учащимися «Центра образования «Подросток» и провели открытый урок для учащихся 9 класса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В ходе встречи сотрудники УКОН УМВД рассказали об опасности вовлечения в совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, о негативных последствиях незаконного потребления наркотиков, существующей административной и уголовной ответственности за участие в их незаконном обороте.

В завершение, ученикам продемонстрировали антинаркотический ролик. Ребята также поучаствовали в диалоге, задали вопросы, касающиеся складывающееся наркоситуации на территории региона.