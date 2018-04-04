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Общество

Жертвами квартирных воров в Псковской области чаще всего становятся пенсионеры

В Псковской области имеют место факты совершения хищений денег из квартир. Жертвами злоумышленников чаще всего становятся пожилые жители региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступники могут представляться работниками коммунальных или социальных служб и под предлогом проверки газового оборудования или под другими благовидными предлогами проникают в жилые помещения. Как правило, они действуют в паре. Пока один из них отвлекает внимание хозяев, другой совершает хищение денег и ценностей.

Полиция располагает информацией о том, что злоумышленники могут сопровождать потерпевших от магазинов, ожидать их возле подъездов и готовы даже предложить помочь донести сумки или иным способом войти в доверие.

В связи с этим УМВД России по Псковской области призывает граждан проявлять бдительность и довести данную информацию до своих пожилых родственников. «Если вам стали известны подобные факты, если у вас во дворе появились подозрительные лица, которые пытаются попасть в подъезды или квартиры, незамедлительно обращайтесь в полицию. Помните, что своим своевременным сигналом вы можете предотвратить преступление», - отметили в пресс-службе.

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