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Общество

Конкурс для журналистов «Солдат Истории» объявило Российское военно-историческое общество

Российское военно-историческое общество объявляет о проведении Всероссийского конкурса журналистских работ военно-патриотической тематики среди региональных СМИ «Солдат Истории». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, конкурс призван привлечь внимание общественности к вопросам сохранения военно-исторического наследия России, а также способствовать развитию механизма профессионального роста журналистов.

На конкурс принимаются серии материалов от 4-х и более, вышедшие в период с 1 января по 1 ноября, которые были опубликованы в газетах и журналах, либо в интернет-ресурсах, или выходили в эфир на радио или телевидении. Это могут быть очерки, статьи, репортажи, интервью, телесюжеты, телепрограммы или радиосюжеты, радиопрограммы.

Победителей определят в пяти основных номинациях: «Лучшее комплексное освещение военно-патриотической тематики в печатных СМИ», «Лучшее освещение военно-патриотической тематики в интернет — пространстве», «Лучший телевизионный проект на военно-патриотическую тематику», «Лучшая серия радиоматериалов на военно-патриотическую тематику», «Лучшая серия материалов военно-патриотической направленности в СМИ, ориентированных на детскую и молодежную аудиторию».

Также учреждены четыре специальные номинации: «Лучшая серия материалов в блогах», «Доброе дело» («Лучший социальный проект»), «Лучший международный проект» и «Увековечивание памяти Зои Космодемьянской».

Принять участие в конкурсе могут как физические лица (авторы, авторские коллективы), так и юридические лица (официально зарегистрированные СМИ).

Заявки и работы принимаются до  4 ноября. Итоги конкурса будут подведены в срок до 10 декабря и опубликованы на сайте Российского военно-исторического общества.

Согласно решению конкурсной комиссии, состоящей из авторитетных экспертов, будет осуществляться целевое финансирование дальнейших творческих проектов военно-патриотической направленности (журналистских материалов) победителей конкурса.

Общий призовой фонд составляет 1 миллион рублей. Победители получат  дипломы и  информационную поддержку для содействия в продвижении проектов Российского военно-исторического общества.

С положением о проведении конкурса можно ознакомиться здесь >>>.

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