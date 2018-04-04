Ускорить процесс вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых сельхозземель предложили члены комитета ПАСЗР

13:23, 04 апреля 2018, ПАИ

Члены постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу по инициативе Калининградской области рассмотрели вопрос о внесении изменений в федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, речь идёт об ускорении процесса вовлечения в хозяйственный оборот сельскохозяйственных земель, неиспользуемых длительное время.

В действующем федеральном законодательстве прописана процедура изъятия неиспользуемого или используемого не по назначению земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения. Однако, эти нормы применимы только в случае, когда земельный участок имеет вынесенные на местности границы. Если недобросовестному собственнику принадлежит земельная доля, то существующий порядок изъятия земель не применим.

«В Калининградской области всего 800 тысяч гектаров пахотных земель, и из них 15-20 тысяч гектаров – это неиспользуемые земли, которые невозможно изъять. Эти разбросанные кусочками между большими фермерами земли зарастают, но с ними невозможно ничего сделать, - рассказал о существующей проблеме заместитель председателя постоянного комитета Калининградской областной Думы по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды Павел Лоцман.

Представители других субъектов Северо-Запада подтвердили, что в их регионах ситуация аналогичная. «Прецеденты изъятия таких земель мне неизвестны. Де юре существует такая возможность, а де факто?» - обратилась к коллегам заместитель председателя Новгородской областной Думы Ольга Борисова.

Представитель Калининградской областной Думы ответил, что у физических лиц земли изымаются по решению суда, а в отношении юридических лиц такая процедура не работает.

Для исправления ситуации парламентарии предлагают внести коррективы в федеральное законодательство, которые позволят признать невостребованными земельные доли, на которые физические и юридические лица получили свидетельства о праве собственности, но в течение трёх и более лет не распорядились ими, а значит, и не использовали по назначению.

В развитие обсуждения министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова предложила внести в федеральное законодательство дополнительные поправки, которые позволят регионам не затрачивать бюджетные средства на приобретение неликвидных земельных участков и направить бюджетные ресурсы на покупку действительно необходимых земель сельскохозяйственного назначения.

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленном комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов назвал прозвучавшие предложения разумными: «Земля кому нужна? Она нужна тому, кто на ней будет работать. А у нас зачастую по накатанной по команде муниципалитеты перенимают невостребованные доли и становятся собственниками. Проходит полгода, приезжает Россельхознадзор, и кого штрафуют? Собственника - муниципалитеты, которые и так достаточно бедно живут».

По мнению Андрея Козлова, стратегическим инвесторам, готовым развивать сельское хозяйство, земли могут передаваться на условиях соглашения. «Получается мера ответственности и муниципалитетов, и инвестора – не выполняет прописанные обязательства, и как получил землю легко, так легко может её и потерять», - сказал депутат.

Своё мнение по рассматриваемому вопросу также высказала Ольга Борисова: «Мы рассматриваем земли сельхозназначения, как некий объект недвижимости – кто владеет, какие условия. Но всё-таки это стратегически важный объект, потому что наши земельные ресурсы дают возможность развиваться целой отрасли сельского хозяйства». Депутат предложила перенять опыт Республики Беларусь, где для получения земельного участка физическому или юридическому лицу необходимо представить конкретный проект по его использованию.

Вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко обратил внимание коллег на ещё один аспект этой проблемы. «Существуют собственники сельхозугодий, которые хотят перевести их в земли промышленного назначения, в том числе и для открытия предприятий по переработке сельхозпродукции. В этом процессе тоже много трудностей. Так что вопрос очень многогранный и требует комплексного решения», - отметил Виктор Остренко.

Депутаты единогласно одобрили подготовленные поправки в федеральный закон, приняли решение отразить прозвучавшие предложения в протоколе и продолжить обсуждение вопроса как в рамках работы комитета, так и на площадке всей парламентской ассоциации.

Добавим, что спикер областного Собрания депутатов Александр Котов, приветствуя участников заседания парламентского комитета, назвал вопрос о вводе в оборот земель сельхозназначения, ключевым.