Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась на 4,9%

13:53, 04 апреля 2018, ПАИ

С 26 марта по 1 апреля заболеваемость населения гриппом и ОРВИ в Псковской области снизилась относительно предыдущей недели на 4,9%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Всего зарегистрированы 7 тыс. 852 случая заболеваний ОРВИ, в том числе 3 тыс. 414 – в Пскове. Заболеваемость ОРВИ по Псковской области выше значения эпидемического порога на 41,2%. В Пскове заболевших стало меньше на 2,9%, что выше недельного эпидемического порога на 63,3%. Показатель заболеваемости взрослого населения выше уровня значения недельного эпидемического порога на 64,3%, детей до 2 лет - на 17,2%, детей 3-6 лет - на 20,8%, детей 7-14 лет - на 10,4%.

За неделю госпитализированы 180 человек или 2,3% от числа заболевших. Среди них 59% - дети. Регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа.

По результатам мониторинга в структуре положительных находок доля вирусов гриппа составила 75%, других респираторных – 25%.

По состоянию на 30 марта в связи с заболеваемостью учащихся ОРВИ на 7 дней приостановлен образовательный процесс в одной школе, закрыто одно дошкольное учреждение.

Напомним, 26 марта в целях предотвращения распространения гриппа и ОРВИ в Псковской области введены ограничительные мероприятия.

Управление обращает внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью, особенно больным, не привитым против гриппа, а также страдающим хроническими соматическими заболеваниями.