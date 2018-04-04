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Общество

91 случай острых кишечных инфекций выявлен в Псковской области за неделю

С 26 марта по 1 апреля в Псковской области зарегистрирован 91 случай заболевания острыми кишечными инфекциями (ОКИ), том числе 52 - в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость ОКИ не превысила максимальных прогнозируемых уровней.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты выполнили за неделю 16 лабораторных (микробиологических) исследований воды. Также проверены 190 смывов и 20 пищевых продуктов. Все пробы соответствуют требованиям

Сотрудники управления составили 29 протоколов об административных правонарушениях. Выданы 7 предписаний об устранении нарушений и 3 представления.

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