ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»

14:48, 04 апреля 2018, ПАИ

Проект Общероссийского народного фронта «Народная оценка качества» запускает конкурс «Вот ТАК объявление!». Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ОНФ, объявления в организациях социальной сферы, среди которых поликлиники, больницы, школы, детские сады – это довольно распространенный инструмент, с помощью которого администрация информирует граждан. Объявления бывают смешные, абсурдные, странные. И к сожалению, по мнению экспертов ОНФ, довольно часто создают неудобства для граждан либо напрямую нарушают их права, поэтому задача конкурса - привлечь внимание к подобному «творчеству» управленцев социальной сферы, получить сигналы о проблемах качества работы организаций и провести соответствующие проверки. Фотографии на конкурс можно присылать с 4 апреля по 21 мая.

Для участия в конкурсе «Вот ТАК объявление!» необходимо направить одну или несколько фотографий на почту info@narocenka.ru. При этом, нужно указать данные автора (ФИО, возраст, регион, контактные данные), название и адрес организации социальной сферы, где сделана фотография, а также дату съёмки объявления и добавить поясняющие комментарии. Количество работ, отправленных одним участником, не ограничено.

С 1 по 8 июня 2018 года жюри отберёт 50 самых ярких фотографий. С 11 по 15 июня на сайте проекта ОНФ «Народная оценка качества» narocenka.ru откроется народное онлайн-голосование, а итоги конкурса и 10 победителей будут объявлены 15 июня.

Народный фронт приглашает к участию всех желающих россиян в возрасте от 18 лет. На конкурс принимаются цифровые фотографии, где четко распознается текст самого объявления. Победители и лауреаты конкурса «Вот ТАК объявление!» получат благодарственные письма и ценные призы от Общероссийского народного фронта.

«Все граждане РФ являются потребителями услуг в социальной сфере. И часто при посещении этих организаций обнаруживают абсурдные, а порой и просто нарушающие их права безграмотные объявления. Мы приглашаем фотографировать такие объявления и присылать нам. Такой объективный взгляд поможет найти недостатки, существующие в практике управления организациями социальной сферы и отражающиеся на качестве оказания услуг. В наших рейдах мы уже сталкивались с подобными история. Например, когда перед кабинетом забора крови висит объявление: «Вход со своими перчатками», вывод только один: поликлиника не обеспечена необходимыми расходными материалами», - рассказал координатор проекта ОНФ «Народная оценка», член жюри фотоконкурса Виктор Рожков.

Активисты проекта ОНФ «Народная оценка качества» проведут анализ всех поступивших сигналов, оценят «креатив» авторов объявлений и включат часть организаций в планы своих рейдов. По выявленным нарушениям будут направлены обращения в органы власти, а устранение недостатков активисты ОНФ возьмут на контроль.