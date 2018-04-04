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Общество

Во втором квартале специалисты мобильной клиентской службы ПФР проведут приемы в 12 районах

В апреле, мае и июне передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 12 районов Псковской области. Всего специалисты районных управлений и отделов ПФР объедут 21 волость и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

График выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.

Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.

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