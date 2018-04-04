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Общество

На заседании в Пскове избраны заместители главы комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйству

Члены постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу на заседании в Пскове определились с кандидатурами заместителей руководителя комитета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу законодательного собрания Ленинградской области Светлана Потапова будут курировать первое из двух направлений, отражённых в названии. «До настоящего времени, когда было два комитета, Светлана Потапова возглавляла комитет по аграрной политике», - уточнил, представляя кандидатуру, председатель комитета ПАСЗР Юрий Сердюк.

Депутат из Карелии, член комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике Алексей Исаев будет заниматься вопросами рыбохозяйственного комплекса. «Алексей Владимирович длительное время и очень активно работает в комитете по рыбохозяйственному комплексу, хорошо разбирается в вопросах развития аквакультуры, в чём мы лично могли убедиться во время посещения рыбопромышленного комплекса в Карелии», - прокомментировал предложение Юрий Сердюк.

Коллеги единогласным решение избрали заместителей председателя.

Напомним, что комитет по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу был образован путём объединения двух ранее существующих профильных парламентских комитетов. Законодатели договорились, что будут собираться на заседания два раза в год, а также обсудили ряд других процедурных вопросов.

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