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Политика

Комитет Госдумы России поддержал закон о пожизненном лишении свободы педофилов

Закон о пожизненном тюремном заключении для осужденных педофилов поддержал комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, пишет газета «Известия».

Автором инициативы выступили первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, вице-спикеры Ирина Яровая и Игорь Медведев, а также другие парламентарии.

Отмечается, что Комитет выступает по данному проекту соисполнителем, поэтому на заседании в среду он рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении.

«Настоящим законопроектом вводится возможность назначения пожизненного лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего, влекущего тяжкие последствия», — приводит телеканал 360 слова из пояснительной записки к законопроекту.

Как пишет издание, документ направлен на укрепление государственных гарантий обеспечения безопасности детей. В проекте закона также предлагается отменить истечение срока давности по невыявленным преступлениям по отношению к детям по достижении ими 18-летнего возраста. В Госдуме также считают необходимым ужесточить уголовную ответственность за принуждение несовершеннолетних к сексуальны действиям, особенно в случаях, когда преступления совершают уже судимые за эти действия лица. В настоящее время эти поступки относятся к преступлениям средней тяжести, документ же предлагает отнести их к списку тяжких. Тяжким преступлением депутаты просят признать изготовление, приобретение, хранение и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Сюда же относится публичная демонстрация или реклама подобного контента.

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