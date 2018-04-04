0
13:34
Торговый центр «Персей для детей» горит в Москве
10:09
Около 40 нарушителей госграницы задержали псковские пограничники на прошедшей неделе
19:00
Траурное мероприятие в Пскове в память о погибших в Кемерово (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:46
Путин о трагедии в Кемерово: Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается
09:44
Преступная халатность и разгильдяйство стали причинами трагедии в Кемерово, заявил президент
11:45
56 человек погибли при пожаре торгового центра в Кемерово
11:34
По поручению Михаила Ведерникова пострадавшим в ДТП в Стругокрасненском районе оказана вся необходимая медпомощь
Еще новости
Происшествия

Один человек погиб на пожаре в московском торговом центре

Один человек погиб на пожаре в торговом центре «Персей для детей» в Москве, сообщает snob.ru.  Известно, что в результате возгорания пострадали два человека - сотрудник торгового центра и пожарный. Один из них умер в машине Скорой помощи. По данным «Известий», скончался сотрудник ТЦ.

К 14:00 в МЧС официально сообщили, что открытое горение в ТЦ «Персей для детей» ликвидировано.

Напомним, что пожар в московском торговом центре начался на четвертом этаже здания. Ему  был присвоен второй номер сложности из пяти. Из здания, по разной информации, эвакуировали от 100 до 300 человек. На место пожара выехал глава московского управления МЧС Илья Денисов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Торговый центр «Персей для детей» горит в Москве
04 апреля 2018
Торговый центр «Персей для детей» горит в Москве 1
Около 40 нарушителей госграницы задержали псковские пограничники на прошедшей неделе
28 марта 2018
Около 40 нарушителей госграницы задержали псковские пограничники на прошедшей неделе
Траурное мероприятие в Пскове в память о погибших в Кемерово (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 марта 2018
Траурное мероприятие в Пскове в память о погибших в Кемерово (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Путин о трагедии в Кемерово: Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается
27 марта 2018
Путин о трагедии в Кемерово: Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается 1
Преступная халатность и разгильдяйство стали причинами трагедии в Кемерово, заявил президент
27 марта 2018
Преступная халатность и разгильдяйство стали причинами трагедии в Кемерово, заявил президент
56 человек погибли при пожаре торгового центра в Кемерово
26 марта 2018
56 человек погибли при пожаре торгового центра в Кемерово
По поручению Михаила Ведерникова пострадавшим в ДТП в Стругокрасненском районе оказана вся необходимая медпомощь
23 марта 2018
По поручению Михаила Ведерникова пострадавшим в ДТП в Стругокрасненском районе оказана вся необходимая медпомощь 2
ДТП с автобусом из Белоруссии и ВАЗом в Стругокрасненском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 марта 2018
ДТП с автобусом из Белоруссии и ВАЗом в Стругокрасненском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...