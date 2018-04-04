Один человек погиб на пожаре в московском торговом центре

14:14, 04 апреля 2018, ПАИ

Один человек погиб на пожаре в торговом центре «Персей для детей» в Москве, сообщает snob.ru. Известно, что в результате возгорания пострадали два человека - сотрудник торгового центра и пожарный. Один из них умер в машине Скорой помощи. По данным «Известий», скончался сотрудник ТЦ.

К 14:00 в МЧС официально сообщили, что открытое горение в ТЦ «Персей для детей» ликвидировано.

Напомним, что пожар в московском торговом центре начался на четвертом этаже здания. Ему был присвоен второй номер сложности из пяти. Из здания, по разной информации, эвакуировали от 100 до 300 человек. На место пожара выехал глава московского управления МЧС Илья Денисов.