Почта России доставила в Псковскую область ручки для участников «Тотального диктанта»

15:48, 04 апреля 2018, ПАИ

400 ручек доставила Почта России в Псковскую область, чтобы участники написали ими «Тотальный диктант», а члены экспертной комиссии – проверили их работы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации.

Отмечается, что в Псковскую область посылки с ручками доставили всего за три дня. Такая скорость стала возможной благодаря модернизации инфраструктуры Почты России, планомерному обновлению почтового транспорта, внедрению передовых технологий обработки отправлений.

«За последний год в Псковском филиале Почты России значительно обновился автопарк, в том числе закуплены 4 автомобиля Лада Ларгус для участков курьерской доставки в Пскове и Великих Луках и автомобиль Газель Некст для перевозки крупногабаритных грузов. Также в области теперь работают 14 специализированных автомобилей марки УАЗ, оборудованных как передвижные отделения почтовой связи. Новый транспорт, логистические возможности предприятия и широкая сеть отделений позволяют доставлять отправления в кратчайшие сроки в любую точку региона», – отметил диктор Псковского филиала Почты России Андрей Марков.

В рамках проекта Почта России доставляет 225 тысяч ручек по всей территории нашей страны от Камчатки до Калининграда по специально организованным маршрутам, самый длинный из которых – более 10 тысяч километров. Для обеспечения логистики проекта задействованы все виды транспортных средств. Посылки с ручками едут автомобилями, летят самолетами, мчатся почтовым поездом и даже плывут на пароме – во время переправы на остров Сахалин. Всего в доставке участвуют около 200 объектов почтовой связи: 95 магистральных сортировочных узлов и 82 региональных почтамта.

В пресс-службе напомнили, что тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которая объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. В прошлом году проект «Тотальный диктант» собрал более 200 тыс. русскоговорящих людей со всего мира. В 2018 году организаторы ожидают, что участие в диктанте примут не менее 250 тыс. человек. Мероприятие состоится 14 апреля.