До 10 апреля Избирком Псковской области принимает конкурсные работы по вопросам избирательного права и процесса

14:53, 04 апреля 2018, ПАИ

До 10 апреля Избирательная комиссия Псковской области принимает конкурсные работы по вопросам избирательного права и избирательного процесса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома.

В пресс-службе напомнили, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, в установленном ими порядке проводят отбор лучших работ и в срок не позднее 10 апреля должны их направить в Избирательную комиссию Псковской области. К каждой конкурсной работе прилагаются: заявка на участие в конкурсе, рецензия научного руководителя и сопровождающее письмо руководителя организации.

Всероссийский конкурс проводит ЦИК России совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов РФ и организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Конкурс проводится среди лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования (студентов (курсантов), аспирантов, адъюнктов), и педагогических работников общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ высшего образования, по трем номинациям: творческая работа, учебно-методическое пособие, электронный образовательный ресурс.

В номинации «Творческий проект» предполагается первая премия в размере 35 тысяч рублей, вторая премия в размере 30 тысяч рублей, третья премия в размере 15 тысяч рублей. В номинации «Учебно-методическое пособие» — первая премия в размере 60 тысяч рублей, вторая премия в размере 50 тысяч рублей, третья премия в размере 25 тысяч рублей. В номинации «Электронный образовательный ресурс» — первая премия в размере 90 тысяч рублей, вторая премия в размере 75 тысяч рублей, третья премия в размере 40 тысяч рублей.

Конкурс проводится в три этапа. Сроки проведения - с 15 декабря 2017 года по 30 августа текущего года.

Конкурсные работы должны быть представлены на бумажном и электронных носителях.

Подробнее о конкурсе на сайте Избирательной комиссии Псковской области в разделе Важная информация http://www.pskov.izbirkom.ru или на сайте ЦИК России http://www.cikrf.ru/