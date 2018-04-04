Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове

14:33, 04 апреля 2018, ПАИ

9 мая в Параде Победы в Пскове будут задействованы более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники. Об сообщил представитель 76-ой дивизии в ходе заседания городского оргкомитета по празднованию 73-й годовщины Великой Победы под председательством заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова, которое состоялось сегодня, 4 апреля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в совещании приняли участие представители всех задействованных в проведении праздника служб и ведомств, депутаты Псковской городской Думы. Участники заседания обсудили общую концепцию торжеств, схему размещения праздничных площадок, места проведения траурных мероприятий, организацию Парада Победы и народных гуляний.

В частности, уборку праздничного пространства обеспечит Управление городского хозяйства, торговлю - отдел потребительского рынка и услуг совместно с МП «Северо-западный центр социологии и маркетинга».

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и правопорядка на массовых мероприятиях, взаимодействия с советом ветеранов, Центром «Патриот», МЧС, Скорой помощью.

Начальник Управления культуры администрации города Юрий Мартынов рассказал, что основные праздничные мероприятия в Пскове начнутся 8 мая с торжественно-траурных митингов и возложения цветов в местах массовых захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот же день пройдет прием главы города ветеранов и тожественный ритуал возложения гирлянды воинской славы к Могиле Неизвестного Солдата.

Парад 9 мая завершится торжественным шествием ветеранов Великой Отечественной войны и Бессмертного полка от площади Ленина по Октябрьскому проспекту - улице Кузнецкой к Зеленому Театру. В День Победы праздничная программа в Зеленом театре начнется в 12:00. Интерактивные площадки также будут работать в Летнем саду, Детском парке и в сквере у Дома офицеров.

Завершится День Победы салютом в 23:00.