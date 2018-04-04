Псковский областной суд оправдал обвиняемого в организации контрабанды наркотиков литовца

14:37, 04 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 4 апреля, Псковский областной суд оправдал гражданина Литвы, который обвинялся в организации незаконной перевозки наркотических веществ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе суда.

43-летнему жителю Литвы было предъявлено обвинение в совершении преступлений по части 3 статьи 33, пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (организация незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭС наркотическое средство в особо крупном размере).

28 марта коллегия присяжных вынесла вердикт «не причастен к совершению преступлений» в отношении подсудимого. Сегодня Псковский областной суд вынес оправдательный приговор.