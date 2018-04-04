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Общество

15 российских торговых центров закрыты после проверок

До 15 торговых центров закрылись после прокурорских проверок в России, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. Об этом пишет ТАСС.

«Уже есть такие торговые центры, которым предписано было закрыться до устранения нарушений. Их немного, но они есть. Пока счет идет на десятки, в районе 10-15», - сказал он. «Точно регионы не назову, но есть в районе Урала. По-моему, Екатеринбург был, Новосибирск», - уточнил Александр Куренной.

Самыми распространенными нарушениями стали отсутствие указателей, захламленность эвакуационных путей и наличие в них легковоспламеняющихся предметов, а также неработающие системы пожаротушения и сигнализации.

Массовые проверки пожарной безопасности в торговых центрах, детских учреждениях и других местах массового пребывания людей проводятся после пожара в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта, унесшего жизни 64 человек, в том числе 41 ребёнка.

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