Млечный путь растет со скоростью 500 метров в секунду

20:35, 04 апреля 2018, ПАИ

Млечный путь, вероятно, продолжает расти со скоростью 500 метров в секунду, передает научный портал N+1 со ссылкой на заявление исследователей на Европейской неделе астрономии и космических наук. Отмечается, что такой вывод ученые сделали, исходя из наблюдений за другими галактиками, похожими на нашу.

Как пишет N+1, Млечный путь насчитывает, как минимум, пять основных рукавов, и содержит от 200 миллиардов до 400 миллиардов звезд. Точно оценить размер Галактики дать довольно трудно, поскольку нет возможности посмотреть на нее снаружи, однако астрономы предполагают, что ее диаметр достигает 100 тысяч световых лет. Кроме того, диск Млечного пути окружен гало, состоящим из старых звезд и шаровых скоплений.

Из-за того, что планета Земля спрятана внутри Млечного пути, нет возможности проследить, как меняются его границы. Отчасти решить эту проблему можно косвенным методом, наблюдая за галактиками, похожими на нашу.

Чтобы выяснить, становятся ли аналоги Млечного пути больше со временем, Кристина Мартинез-Ломбийа из Канарского института астрофизики вместе с коллегами изучила данные о других галактиках, полученные оптическим телескопом SDSS и обсерваториями GALEX и Spitzer в ближнем ИК- и УФ-диапазоне.

На основе наблюдений, команда исследователей рассчитала, что аналоги Млечного пути растут со средней скоростью 500 метров в секунду. «Млечный путь уже и так достаточно большой. Однако наша работа показывает, что по крайней мере видимая его часть медленно увеличивается в размерах из-за звезд, формирующихся на окраинах. Это не быстрый процесс, но если бы мы смогли слетать в будущее и посмотреть на галактику через 3 миллиарда лет, мы бы увидели, что она выросла на 5 процентов», — отметила Кристина Мартинез-Ломбийа.