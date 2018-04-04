Псковский «Лим-по-по» откроет новые группы кратковременного пребывания детей с тяжелыми нарушениями развития

15:22, 04 апреля 2018, ПАИ

Еще четыре группы кратковременного пребывания детей с тяжелыми нарушениями развития откроются на следующей неделе в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения на базе отделения ранней помощи «Лим-по-по» , сообщили Псковскому агентству информации со ссылкой на заявление директора центра Андрея Царева.

Отмечается, что группы рассчитаны на 20 детей в возрасте от 3 до 7 лет и будут работать по 4 часа: две группы в первой половине дня и две после обеда.

С детьми будут заниматься дефектолог, логопед, психолог и специалист лечебной физкультуры. Как пояснил Андрей Царев, коррекционно-развивающая программа разработана в рамках федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.

В центре лечебной педагогики уже работают два таких детских сада, в которых обучаются более 50 ребят. «Открытие еще четырех групп позволит практически полностью решить проблему очереди в дошкольные учреждения для деток с особенностями развития. Еще несколько детей получат места в этих группах в новом учебном году», — пояснил директор ЦЛП.

Помещения, в которых разместятся группы, были отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием на средства областного бюджета (1 млн рублей) и внебюджетных источников. В ближайших планах — дооснастить медицинским оборудованием физиокабинет.

Андрей Царев также рассказал, что в скором времени начнется ремонт помещений для специалистов дистанционного сопровождения родителей детей с особенностями развития, которые консультируют семьи по вопросам развития ребенка и оказывают им психологическую помощь. Решение о выделении необходимой суммы в размере 1,5 млн рублей принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ходе посещения «Лим-по-по».

В пресс-службе добавили, что всего в отделении ранней помощи наблюдаются и проходят лечение около 150 детей от рождения до трех лет, которые имеют отставание в развитии и нарушения различного происхождения. Для них предусмотрены индивидуальные и групповые занятия со специальным педагогом, есть кабинеты лечебной гимнастики и массажа.

В 1993 году Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения начал работу с детьми школьного возраста, которые ранее считались необучаемыми. За 25 лет удалось создать цепочку сопровождения людей с особенностями развития от рождения до конца жизни. Здесь воспитанники учатся самостоятельности, получают трудовые навыки, социализируются. Сегодня различные социальные и образовательные услуги в ЦЛП получают почти 700 человек.