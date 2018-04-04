Андрей Аленичев переизбран председателем Федерации футбола Пскова (ВИДЕО)

15:15, 04 апреля 2018, ПАИ

3 апреля на отчетно-выборной конференции Федерации футбола города Пскова директор детско-юношеской спортивной школы «Стрела» и тренер ФК «Автофаворит» Андрей Аленичев был переизбран на пять лет ее председателем. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Андрей Аленичев получил 16 голосов из 17: один из участников конференции воздержался.

В состав президиума Федерации вошли Андрей Аленичев, Юрий Баскаков и Герман Кравченко. Руководителем комитета ветеранского футбола большинством голосов был избран Александр Гультяев, председателем комитета по развитию детско-юношеского футбола стал Валерий Старшов.

Выступая перед собравшимися, председатель городского спорткомитета Александр Гаврилов попросил Федерацию допускать к городским чемпионатам команды детско-юношеских школ без уплаты взносов. Этот вопрос будет рассмотрен позднее.

Кроме того, на конференции обсуждался вопрос нехватки футбольных полей в случае закрытия стадиона «Машиностроитель» на реконструкцию летом 2018 года. Универсальных вариантов решения проблемы на сегодняшний день нет: требуется детальная проработка календарей использования частных арен на территории Пскова и Псковского района, а также помощь областной Федерации и городской администрации в этих вопросах. В худшем случае городским футболистам придется в этом году остаться без традиционного кругового турнира на большом поле и сыграть в мини-футбол на доступных площадках.