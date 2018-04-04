135 земельных участков в Псковской области проверили специалисты Росреестра в марте

21:38, 04 апреля 2018, ПАИ

В марте инспекторы отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области осуществили 135 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 82 нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверок возбуждено 43 дела об административных правонарушениях, 28 субъектов привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 199 тысяч 420 рублей, которые будут перечислены в бюджеты муниципальных образований. 26 нарушений устранены.

В региональном Росреестре также напомнили, как избежать наиболее часто встречающихся нарушений земельного законодательства, таких как:

1. Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок (ст. 7.1 КоАП РФ).

В целях недопущения данного нарушения землевладельцу необходимо удостовериться, что границы используемого земельного участка соответствуют сведениям, содержащимся в едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), особенно при строительстве объектов капитального строительства и ограждения.

В случае отсутствия в ЕГРН сведений о местоположении границ используемого земельного участка, рекомендуем обратиться к кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ.

2. Неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом (ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ).

Во избежание указанной ситуации необходимо своевременно приступать к использованию земельного участка.