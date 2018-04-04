Более 5 тысяч получателей социальных пенсий в Пскове и Псковском районе получат прибавку

21:18, 04 апреля 2018, ПАИ

В апреле более 5 тысяч получателей социальных пенсий в Пскове и Псковском районе получат прибавку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении ПФР по Псковской области, в Пскове и Псковском районе.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля проиндексированы на 2,9% - в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. Отмечается, что в Пскове и Псковском районе повышение коснется 5 тысяч 232 пенсионеров.

В их числе: участники Великой Отечественной войны и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющие инвалидность; военнослужащие, получившие заболевание или травму в период военной службы по призыву; граждане, пострадавшие в результате радиационной катастрофы; мужчины и женщины в возрасте 65 и 60 лет и старше, не имеющие необходимого страхового стажа для назначения страховой пенсии; инвалиды I, II и III групп; дети-инвалиды; дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца.

В результате апрельской индексации социальные пенсии в среднем увеличатся на 228,8 рублей и составят 8 тысяч 119,5 рублей. Пенсия для инвалидов Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 400 рублей. и составит 32 тысячи 714 рублей. Пенсия для участников Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 360,6 рублей и составит 33 тысячи 192 руб. Пенсии инвалидов с детства в среднем вырастут на 268,47 рублей и составят 9 тысяч 525,98 рублей. Пенсии детей–инвалидов вырастут на 350,38 рублей и теперь составят 12 тысяч 432,44 рублей.

«Размер прибавки может быть как ниже, так и выше указанных сумм - в зависимости от конкретного пенсионера», - пояснили в региональном отделении.

Отмечается, что как и раньше, в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. В Псковской области эта цифра составляет 8 тысяч 726 рублей.