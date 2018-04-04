0
21:07
О ратных подвигах Александра Невского расскажут молодежные организации жителям Пскова, Гдова и Порхова 5 апреля
19:46
Ледовую разведку реки Великой и Псковского озера провели специалисты аварийно-спасательной службы
16:45
Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области
16:37
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
16:10
Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»
14:48
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
14:33
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
Еще новости
Общество

Более 5 тысяч получателей социальных пенсий в Пскове и Псковском районе получат прибавку

В апреле более 5 тысяч получателей социальных пенсий в Пскове и Псковском районе получат прибавку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении ПФР по Псковской области, в Пскове и Псковском районе.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля проиндексированы на 2,9% - в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. Отмечается, что в Пскове и Псковском районе повышение коснется 5 тысяч 232 пенсионеров.

В их числе: участники Великой Отечественной войны и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющие инвалидность; военнослужащие, получившие заболевание или травму в период военной службы по призыву; граждане, пострадавшие в результате радиационной катастрофы; мужчины и женщины в возрасте 65 и 60 лет и старше, не имеющие необходимого страхового стажа для назначения страховой пенсии; инвалиды I, II и III групп; дети-инвалиды; дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца.

В результате апрельской индексации социальные пенсии в среднем увеличатся на 228,8 рублей и составят 8 тысяч 119,5 рублей. Пенсия для инвалидов Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 400 рублей. и составит 32 тысячи 714 рублей. Пенсия для участников Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 360,6 рублей и составит 33 тысячи 192 руб. Пенсии инвалидов с детства в среднем вырастут на 268,47 рублей и составят 9 тысяч 525,98 рублей. Пенсии детей–инвалидов вырастут на 350,38 рублей и теперь составят 12 тысяч 432,44 рублей.

«Размер прибавки может быть как ниже, так и выше указанных сумм - в зависимости от конкретного пенсионера», - пояснили в региональном отделении.

Отмечается, что как и раньше, в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. В Псковской области эта цифра составляет 8 тысяч 726 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Было/стало
Более 5 тысяч получателей социальных пенсий в Пскове и Псковском районе получат прибавку Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области Социальная пенсия для ветеранов боевых действий увеличилась в Псковской области Более чем на 2 млрд увеличилась доходная часть бюджета Псковской области на 2018 год Уроки обществознания Глава Минкомсвязи РФ: Интернет должен прийти в каждый малый населенный пункт в Псковской области 83 малых населенных пункта Псковской области подключили к Интернету Псковская область вошла в число лидеров по реализации федеральной программы развития туризма 2 тысячи детей из регионов России посетят Псковскую область в рамках национальной программы Николай Романов: Псковские сельхозпредприятия производят продукции в несколько раз больше, чем необходимо для жителей региона
Посмотреть все материалы сюжета >>>

О ратных подвигах Александра Невского расскажут молодежные организации жителям Пскова, Гдова и Порхова 5 апреля
04 апреля 2018
О ратных подвигах Александра Невского расскажут молодежные организации жителям Пскова, Гдова и Порхова 5 апреля 1
Ледовую разведку реки Великой и Псковского озера провели специалисты аварийно-спасательной службы
04 апреля 2018
Ледовую разведку реки Великой и Псковского озера провели специалисты аварийно-спасательной службы
Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области
04 апреля 2018
Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области 2
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
04 апреля 2018
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»
04 апреля 2018
Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
04 апреля 2018
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
04 апреля 2018
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
Двукратный чемпион Латвии примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
04 апреля 2018
Двукратный чемпион Латвии примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Идет загрузка...