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Общество

Очереди из фур прогнозируются в пункте пропуска «Бурачки»

Прогнозируется увеличение грузового потока и формировании очередей перед международным автомобильным пунктом пропуска «Бурачки», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Это связано с введением с 25 марта по 20 апреля на территории Белоруссии сезонных ограничений нагрузок на одиночную ось грузовых автомобилей. Под указанное ограничение попадают отдельные участки республиканских дорог, полный список которых содержится в постановлении Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии № 5 от 26 февраля.

Во избежание задержек, простоя, возможной порчи перевозимых товаров и грузов водителям большегрузных транспортных средств рекомендуется ознакомиться со списком попавших под ограничения дорог, учитывать формирование очередей перед международным автомобильным пунктом пропуска «Бурачки» и заранее выбирать альтернативные логистические маршруты следования.

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