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Общество

Митинг в честь Дня памяти погибших подводников состоится в Пскове 6 апреля

6 апреля в 12:00 на набережной Флотской Славы, у памятного комплекса «Псковичам - флотоводцам, мореплавателям и строителям Российского флота» состоится митинг, посвященный Дню памяти погибших подводников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, мероприятие приурочено к дню гибели в результате пожара 7 апреля 1989 года в Норвежском море АПЛ «Комсомолец» К-278.

Организаторами мероприятия выступают партийный проект «Историческая память» и Псковское морское собрание.  

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