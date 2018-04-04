Митинг в честь Дня памяти погибших подводников состоится в Пскове 6 апреля
6 апреля в 12:00 на набережной Флотской Славы, у памятного комплекса «Псковичам - флотоводцам, мореплавателям и строителям Российского флота» состоится митинг, посвященный Дню памяти погибших подводников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, мероприятие приурочено к дню гибели в результате пожара 7 апреля 1989 года в Норвежском море АПЛ «Комсомолец» К-278.
Организаторами мероприятия выступают партийный проект «Историческая память» и Псковское морское собрание.